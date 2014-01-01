Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Несмотря на героический поступок, Макеев попадает в полицию. Мужчина, машину которого «одолжил» Сергей, подал на него заявление и ждет разбирательства. Тем временем отец Миши снова начинает, не просыхая пить, и он решается обратиться к наркологу. Мама Алины ищет любые способы, которые помогут разорвать связь между ее дочерью и Михаилом. «Медведей» ждет серьезный домашний матч. Парни покажут сильную игру. Особенно этот матч важен для Андрея Кисляка. Если вам интересно, что происходило дальше, смотрите сериал «Молодежка» 2 сезон 12 серия на Wink в хорошем качестве онлайн. Вы точно не пожалеете о своем решении.



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