Молодежка. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
12-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 12
Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Несмотря на героический поступок, Макеев попадает в полицию. Мужчина, машину которого «одолжил» Сергей, подал на него заявление и ждет разбирательства. Тем временем отец Миши снова начинает, не просыхая пить, и он решается обратиться к наркологу. Мама Алины ищет любые способы, которые помогут разорвать связь между ее дочерью и Михаилом. «Медведей» ждет серьезный домашний матч. Парни покажут сильную игру. Особенно этот матч важен для Андрея Кисляка. Если вам интересно, что происходило дальше, смотрите сериал «Молодежка» 2 сезон 12 серия на Wink в хорошем качестве онлайн. Вы точно не пожалеете о своем решении.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»