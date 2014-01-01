Молодежка. Сезон 2. Серия 16
Wink
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Молодежка
2-й сезон
16-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 16
Драма16+

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О сериале

Сергей Макеев узнает, кто на самом деле финансирует команду. Тем временем Бакин, из-за полученной в драке травмы, не сможет участвовать в ближайшем матче. Смирнов готовится выйти на лед против своей бывшей команды, а впереди «Медведей» ждет серьезная игра. По просьбе мамы Алины, у Михаила появляются серьезные неприятности в университете, из-за которых у него вовсе нет свободного времени. По ошибке, Воробьеву перечисляют сумму в разы больше указанной в контракте! Если вам интересны дальнейшие события, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 16 серию. Не пропустите – будет жарко!

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»