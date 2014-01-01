Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Команда отправляется на выездную серию, где планирует исправить положение в турнирной таблице. Автобус, на котором они едут на матч, неожиданно «выходит из строя» на половине пути. Сергей – главный тренер команды, берет инициативу в свои руки и делает все, чтобы успеть с командой к началу турнира. Всплывает правда обо всех «махинациях» второго тренера. Эту авантюру Вадим Казанцев не желает «прикрывать» и предлагает Романенко написать заявление об уходе по собственному желанию. Его репутация запятнана на всю жизнь.

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