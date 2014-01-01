Молодежка. Сезон 2. Серия 30
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
30-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 30
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

Сюжет

Команда отправляется на выездную серию, где планирует исправить положение в турнирной таблице. Автобус, на котором они едут на матч, неожиданно «выходит из строя» на половине пути. Сергей – главный тренер команды, берет инициативу в свои руки и делает все, чтобы успеть с командой к началу турнира. Всплывает правда обо всех «махинациях» второго тренера. Эту авантюру Вадим Казанцев не желает «прикрывать» и предлагает Романенко написать заявление об уходе по собственному желанию. Его репутация запятнана на всю жизнь.
 Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 30 серию. Следите за жизнями любимых героев на онлайн-сервис Wink.

Сериал Молодежка 2 сезон 30 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»