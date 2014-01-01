Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Макеев находится в печальном положении, борется с депрессивным состоянием, пытается найти свое место в жизни. Ему помогает вернуться в команду «Медведей» Калинин, которому больше не требуется скрываться от правоохранительных органов. Марину Касаткину выгоняют из группы поддержки. Романенко планирует ответственно подготовиться к первому матчу, который должен пройти без помощи Макеева. Семен снова оказывается на скамейке запасных. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 23 серию на онлайн-сервисе Wink. Включайте любимый сериал и наслаждайтесь увлекательным сюжетом сериала о жизни спортсменов.



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