Молодежка. Сезон 2. Серия 23
Wink
Сериалы
Молодежка
2-й сезон
23-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 23
Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Макеев находится в печальном положении, борется с депрессивным состоянием, пытается найти свое место в жизни. Ему помогает вернуться в команду «Медведей» Калинин, которому больше не требуется скрываться от правоохранительных органов. Марину Касаткину выгоняют из группы поддержки. Романенко планирует ответственно подготовиться к первому матчу, который должен пройти без помощи Макеева. Семен снова оказывается на скамейке запасных. Начинайте в хорошем качестве смотреть сериал «Молодежка» 2 сезон 23 серию на онлайн-сервисе Wink. Включайте любимый сериал и наслаждайтесь увлекательным сюжетом сериала о жизни спортсменов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»