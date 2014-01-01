Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

«Медведей» ждет финальный матч, на котором решится, кто действительно заслуживает на долгожданный приз – Кубок Вызова. Парни узнают подробности прошлого их главного тренера, в том числе и о его травме. Тем временем Макеев и Стрельцов выясняют отношения, но решающий поединок еще впереди! Кто одержит победу в заклятой борьбе? Удастся ли Макееву совершить реванш? Если вам интересно, как дальше будут развиваться события и чем окончится второй сезон любимого сериала, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 40 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет горячо!



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