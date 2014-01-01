Молодежка. Сезон 2. Серия 40
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Молодежка
2-й сезон
40-я серия

Молодежка (сериал, 2014) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

9.52014, Молодежка. Сезон 2. Серия 40
Драма16+

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О сериале

«Медведей» ждет финальный матч, на котором решится, кто действительно заслуживает на долгожданный приз – Кубок Вызова. Парни узнают подробности прошлого их главного тренера, в том числе и о его травме. Тем временем Макеев и Стрельцов выясняют отношения, но решающий поединок еще впереди! Кто одержит победу в заклятой борьбе? Удастся ли Макееву совершить реванш? Если вам интересно, как дальше будут развиваться события и чем окончится второй сезон любимого сериала, смотрите онлайн бесплатно сериал «Молодежка» 2 сезон 40 серия в хорошем качестве на Wink. Не пропустите – будет горячо!

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»