Молодежка (сериал, 2015) сезон 4 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Молодежка. Сезон 4. Серия 27
9.5, 2015, Молодежка. Сезон 4. Серия 27
Драма16+

Сборная молодежной лиги оправляется после позорного проигрыша канадцам. Переживут ли игроки и тренер такой удар по репутации — увидите в 4 сезоне «Молодежки» онлайн на Wink. Члены команды «Медведи», игравшие в Квебеке, возвращаются домой. Им сложно смириться с поражением, но основной удар приходится на Макеева — его увольняют с поста тренера сборной молодежной лиги. Это место занимает его давний противник — Стрельцов. Тем временем Казанцев после коррупционного скандала возвращается на должность спортивного директора «Медведей», а Антипов никак не может справиться с приступами гнева. Есть ли место любимым героям в новой сборной Стрельцова, увидите в сериале «Молодежка», посмотрев его в видеосервисе Wink в хорошем качестве онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

