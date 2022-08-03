Молодежка. Сезон 1. Серия 33
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
33-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 33
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Линия отношений Макеева и Антиповой накаляются, вскоре «заиграют новыми красками». Юлия решается на правильные шаги, но ее настигает неприятное прошлое. Костров в отчаянии, узнает, что в жизни можно все купить, только цена отличается. Команда «Медведи» доказывает, что они сплоченный коллектив и в жизни постоят друг за друга. Бакин получает всеобщее признание, но нестандартным способом. Кисляк одержим мыслью о справедливости, но для того чтобы ее восстановить обращается я бывшей возлюбленной за помощью. Смотрите бесплатно «Молодежка» 1 сезон 33 серию на онлайн-сервисе Wink, следите в режиме онлайн за жизнью персонажей.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»