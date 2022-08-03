Молодежка. Сезон 1. Серия 31
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Молодежка
1-й сезон
31-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 31
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Заходите на онлайн-сервис Wink и смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 31 серию, наслаждайтесь каждым эпизодом. В этой серии вы узнаете, какое заманчивое предложение получил Андрей Кисляк. Из-за проблем дома, у Кострова пропадает возможность заработать деньги. Макеев так и не получает желаемый ответ, на заданный вопрос. Из-за звездного гостя, обычная тренировка хоккейной команды становится для всех «медвежат» удивительным происшествием. Просмотр матча по хоккею для Семена оборачивается трудностями в личной жизни. Но его результат помогает Василию Геннадиевичу «вскрыть» обман.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»