Фильм о фильме. Часть 2
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Фильм о фильме. Часть 2

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Фильм о фильме. Часть 2
Драмы, Русские16+

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Сюжет

Хоккейная команда «Медведи» никак не может попасть в молодежную лигу. На помощь приходит новый тренер, готовый вывести ребят на новый уровень. Какой ценой — узнаете, посмотрев онлайн 1 сезон сериала «Молодежка» на Wink в хорошем качестве.

Очередной матч оканчивается для «Медведей» полным провалом — они проигрывают аутсайдерам лиги. Уже шестое поражение за сезон и полный разлад среди участников заставляют их тренера уйти. Кажется, что команда на грани развала — вот-вот личные проблемы и семейные разборки возьмут верх над спортивной карьерой. Но на следующей тренировке их ждет сюрприз — новый тренер Сергей Макеев, когда-то игравший в НХЛ. Он не терпит лени и пренебрежения к правилам, а своим суровым подходом сразу дает понять — для «Медведей» начались новые времена.

Смогут ли хоккеисты-неудачники попасть в лигу за один сезон, расскажет сериал «Молодежка» — онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»

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