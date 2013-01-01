Молодежка. Сезон 1. Серия 3
Молодежка
1-й сезон
3-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 3
Драма16+

Вадим Казанцев предупреждает Сергея Макеева о возможных сложностях с родителями хоккеистов, один из отцов крайне недоволен удалением сына из команды. Андрей Кисляк предлагает Яне помириться под давлением отца, но позже пара опять ссорится. На первую игру чемпионата с тренером Сергеем Макеевым во главе команды «Медведи» приезжает спонсор Олег Калинин.
Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

