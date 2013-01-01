Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Очередной эпизод многосерийной мелодрамы уже ждет вас на Wink. Смотрите 3 серию 1 сезона сериала «Молодежка» на нашем онлайн-сервисе бесплатно!



Вадим Казанцев предупреждает Сергея Макеева о возможных сложностях с родителями хоккеистов, один из отцов крайне недоволен удалением сына из команды. Андрей Кисляк предлагает Яне помириться под давлением отца, но позже пара опять ссорится. На первую игру чемпионата с тренером Сергеем Макеевым во главе команды «Медведи» приезжает спонсор Олег Калинин.



