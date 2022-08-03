Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 21
Драма, Спортивный18+
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Молодежка
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Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Молодежка
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Молодежка
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Молодежка
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Сезон 1 Серия 25Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
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Сезон 1 Серия 41Бесплатно
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Молодежка
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
О сериале
У вратаря команды «Медведи» Семена Бакина произошла абсолютно безвыходная ситуация. Как ни странно, парня сильно выручил господин Казанцев. Но, как оказалось, уважаемый человек не готов помогать людям искренне. Дима осознал, что зря принес такую жертву, она совершенно напрасна, и он сделал неправильный выбор. Пономарев узнал правду, которую тщательно хранил от него отец. А Юля, чтобы не тревожить прошлую жизнь решает поступить нечестно. Хотите узнать, как герои справятся со сложностями? Тогда смотрите сериал «Молодежка» 1 сезон 21 серию при помощи удобного онлайн-сервиса Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер