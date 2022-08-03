Молодежка. Сезон 1. Серия 21
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Сериалы
Молодежка
1-й сезон
21-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 21
Драма, Спортивный18+

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О сериале

У вратаря команды «Медведи» Семена Бакина произошла абсолютно безвыходная ситуация. Как ни странно, парня сильно выручил господин Казанцев. Но, как оказалось, уважаемый человек не готов помогать людям искренне. Дима осознал, что зря принес такую жертву, она совершенно напрасна, и он сделал неправильный выбор. Пономарев узнал правду, которую тщательно хранил от него отец. А Юля, чтобы не тревожить прошлую жизнь решает поступить нечестно. Хотите узнать, как герои справятся со сложностями? Тогда смотрите сериал «Молодежка» 1 сезон 21 серию при помощи удобного онлайн-сервиса Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»