У вратаря команды «Медведи» Семена Бакина произошла абсолютно безвыходная ситуация. Как ни странно, парня сильно выручил господин Казанцев. Но, как оказалось, уважаемый человек не готов помогать людям искренне. Дима осознал, что зря принес такую жертву, она совершенно напрасна, и он сделал неправильный выбор. Пономарев узнал правду, которую тщательно хранил от него отец. А Юля, чтобы не тревожить прошлую жизнь решает поступить нечестно. Хотите узнать, как герои справятся со сложностями? Тогда смотрите сериал «Молодежка» 1 сезон 21 серию при помощи удобного онлайн-сервиса Wink.

