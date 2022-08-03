Молодежка. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
11-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 11
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

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Михаил Пономарев находит высокооплачиваемую новую работу, но уже в первую смену замечает неприятный сюрприз. Антон Антипов продолжает затянувшийся конфликт с Юрием Романенко, но Юле говорит, что не будет вмешиваться в ее личную жизнь.
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Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»