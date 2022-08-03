Семену Бакину дали крайне неожиданный совет касательно того, как он может справиться со сложностями. Тренер Макеев стал центральной персоной, к которой приковано все внимание, к сожалению, это доставляет неудобства его окружающим. Костров пытается оправдать ожидания других людей, но в процессе понимает, насколько это сложно. Пономарев получил финансовую помощь, которая поможет ему спасти родную бабушку, а вот товарищ Казанцев решает присвоить именно себе заслуги посторонних людей. Заинтригованы? Смотрите, как развиваются события в сериале «Молодежка» 1 сезон 23 серия на онлайн-сервисе Wink.

