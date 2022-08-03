Молодежка. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
23-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 23
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Семену Бакину дали крайне неожиданный совет касательно того, как он может справиться со сложностями. Тренер Макеев стал центральной персоной, к которой приковано все внимание, к сожалению, это доставляет неудобства его окружающим. Костров пытается оправдать ожидания других людей, но в процессе понимает, насколько это сложно. Пономарев получил финансовую помощь, которая поможет ему спасти родную бабушку, а вот товарищ Казанцев решает присвоить именно себе заслуги посторонних людей. Заинтригованы? Смотрите, как развиваются события в сериале «Молодежка» 1 сезон 23 серия на онлайн-сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»