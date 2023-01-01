Мамы чемпионов (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Быстрее, выше, сильнее: проект об отцах и детях в большом спорте «Мамы чемпионов». Сериал ждет вас в отличном качестве на Wink.
Семнадцатилетняя Вера годами шла к триумфу в профессиональном спорте: мама-тренер, поддерживающий отец, парень-напарник — все сулило ей заветное золото. Однажды предательство самого близкого человека полностью переворачивает ее мир: разругавшись с семьей и расставшись с парнем, Вера неожиданно оказывается в одиночестве, без перспектив и с ребенком на руках. Однако закаленный спортом дух так легко не сломить: спустя пятнадцать лет Вера все еще в спорте. Став авторитетным тренером, она ведет к успеху собственного сына. Но прошлое не отпускает: уже взрослой женщине, ей снова придется столкнуться с жестокой матерью, а также с бывшим, успевшим стать тренером национальной сборной.
Как Вера встретит эти испытания и кого же в итоге ждет триумф? Узнайте в спортивной драме «Мамы чемпионов» —1 сезон сериала смотреть онлайн можно на портале Wink.
Сериал Мамы чемпионов 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Павел
Трубинер
- ДААктёр
Данил
Акутин
- Актриса
Анастасия
Дубровская
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- Актёр
Борис
Каморзин
- ММАктёр
Максим
Макаров
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- НБСценарист
Наргиз
Багирзаде
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ВАМонтажёр
Валерий
Андрихов
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ОТОператор
Олег
Топоев
- Композитор
Леонид
Ленер