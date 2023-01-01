Мамы чемпионов (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Быстрее, выше, сильнее: проект об отцах и детях в большом спорте «Мамы чемпионов». Сериал ждет вас в отличном качестве на Wink.



Семнадцатилетняя Вера годами шла к триумфу в профессиональном спорте: мама-тренер, поддерживающий отец, парень-напарник — все сулило ей заветное золото. Однажды предательство самого близкого человека полностью переворачивает ее мир: разругавшись с семьей и расставшись с парнем, Вера неожиданно оказывается в одиночестве, без перспектив и с ребенком на руках. Однако закаленный спортом дух так легко не сломить: спустя пятнадцать лет Вера все еще в спорте. Став авторитетным тренером, она ведет к успеху собственного сына. Но прошлое не отпускает: уже взрослой женщине, ей снова придется столкнуться с жестокой матерью, а также с бывшим, успевшим стать тренером национальной сборной.



Как Вера встретит эти испытания и кого же в итоге ждет триумф? Узнайте в спортивной драме «Мамы чемпионов» —1 сезон сериала смотреть онлайн можно на портале Wink.



Сериал Мамы чемпионов 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.