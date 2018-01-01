Мамы чемпионов. Сезон 1. Серия 16
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Мамы чемпионов
1-й сезон
16-я серия

Мамы чемпионов (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.32018, Мамы чемпионов. Сезон 1. Серия 16
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая чемпионка по плаванию Вера Лескова вынуждена покинуть большой спорт после предательства матери-тренера. Спустя 16 лет она сама — успешный тренер, воспитавшая пловца из собственного сына. Накануне важных соревнований с его участием судьба вновь сводит Веру с мамой-предательницей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мамы чемпионов»