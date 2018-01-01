Мамы чемпионов (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Молодая чемпионка по плаванию Вера Лескова вынуждена покинуть большой спорт после предательства матери-тренера. Спустя 16 лет она сама — успешный тренер, воспитавшая пловца из собственного сына. Накануне важных соревнований с его участием судьба вновь сводит Веру с мамой-предательницей.

