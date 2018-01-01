WinkСериалыМамы чемпионов1-й сезон1-я серия
Мамы чемпионов (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.42018, Мамы чемпионов. Сезон 1. Серия 1
Драма16+
О сериале
Молодая чемпионка по плаванию Вера Лескова вынуждена покинуть большой спорт после предательства матери-тренера. Спустя 16 лет она сама — успешный тренер, воспитавшая пловца из собственного сына. Накануне важных соревнований с его участием судьба вновь сводит Веру с мамой-предательницей.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Павел
Трубинер
- ДААктёр
Данил
Акутин
- Актриса
Анастасия
Дубровская
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- Актёр
Борис
Каморзин
- ММАктёр
Максим
Макаров
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- НБСценарист
Наргиз
Багирзаде
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ВАМонтажёр
Валерий
Андрихов
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ОТОператор
Олег
Топоев
- Композитор
Леонид
Ленер