Волк (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале
Сериал «Волк», 1 сезон — мрачный шпионский детектив, где события настоящего напрямую связаны с нераскрытыми тайнами далеких лет.
После сорванного задания разведчик по фамилии Волк попадает в восточную тюрьму и на долгие годы оказывается в плену. Его освобождение становится возможным лишь благодаря вмешательству генерала, но за свободу приходится заплатить — Волку поручают расследовать убийство сына своего спасителя. Для героя это не просто задание: погибший был его близким другом. В ходе расследования Волк выходит на след тщательно замалчиваемой драмы времен войны — загадочного убийства дочери советского дипломата. Шаг за шагом воссоздавая картину прошлого, он убеждается, что давние события продолжают влиять на настоящее и несут смертельную угрозу.
С каждым новым фактом, найденным в архивах и забытых показаниях, дело становится все рискованнее, а истина — опаснее для тех, кто предпочел бы оставить ее в тени. «Волк» 1 сезон 1 серия — смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink!
- ГОРежиссёр
Геннадий
Островский
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- ВФАктриса
Варвара
Феофанова
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Елена
Подкаминская
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- РБАктёр
Руслан
Банковский
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- Продюсер
Ксения
Соколова
- АБПродюсер
Алина
Борисова
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ЕПОператор
Евгений
Привин