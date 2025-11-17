Волк (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сериал «Волк», 1 сезон — мрачный шпионский детектив, где события настоящего напрямую связаны с нераскрытыми тайнами далеких лет.



После сорванного задания разведчик по фамилии Волк попадает в восточную тюрьму и на долгие годы оказывается в плену. Его освобождение становится возможным лишь благодаря вмешательству генерала, но за свободу приходится заплатить — Волку поручают расследовать убийство сына своего спасителя. Для героя это не просто задание: погибший был его близким другом. В ходе расследования Волк выходит на след тщательно замалчиваемой драмы времен войны — загадочного убийства дочери советского дипломата. Шаг за шагом воссоздавая картину прошлого, он убеждается, что давние события продолжают влиять на настоящее и несут смертельную угрозу.



С каждым новым фактом, найденным в архивах и забытых показаниях, дело становится все рискованнее, а истина — опаснее для тех, кто предпочел бы оставить ее в тени. «Волк» 1 сезон 1 серия — смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink!

