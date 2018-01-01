Wink
Волк
Актёры и съёмочная группа сериала «Волк»

Режиссёры

Геннадий Островский

Режиссёр

Актёры

Денис Шведов

АктёрАлександр Волк
Сергей Маковецкий

АктёрУманский
Антон Васильев

АктёрБоря
Артур Смольянинов (18+, иноагент)

АктёрБезрук
Варвара Феофанова

АктрисаНина Уманская
Алевтина Тукан

АктрисаСоня
Виталий Андреев

АктёрВолодя Шахурин
Виталий Хаев

АктёрВасильевский
Игорь Миркурбанов

АктёрЭйтингер
Марина Зудина

АктрисаРаиса Уманская
Елена Подкаминская

АктрисаТася
Бесо Гатаев

АктёрЦурцумия
Александр Семчев

АктёрКипнис
Кирилл Емельянов

Актёржид
Руслан Банковский

Актёркоридорный

Сценаристы

Геннадий Островский

Сценарист
Александр Терехов

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Продюсер
Юлия Сумачева

Продюсер
Сергей Багиров

Продюсер
Наталья Шишкина

Продюсер
Ксения Соколова

Продюсер
Алина Борисова

Продюсер

Художники

Андрей Сапожников

Художник
Виктор Шмелев

Художник
Надина Ежина

Художница
Власта Муратова

Художница

Монтажёры

Светлана Маклакова

Монтажёр

Операторы

Евгений Привин

Оператор