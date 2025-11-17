Волк (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

После неудачной спецоперации разведчик Александр Волк попадает в тюрьму арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена, но взамен просит Волка найти убийц своего сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве, когда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше он узнает, тем опаснее становится дело.

