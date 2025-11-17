Волк (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
После неудачной спецоперации разведчик Александр Волк попадает в тюрьму арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена, но взамен просит Волка найти убийц своего сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве, когда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше он узнает, тем опаснее становится дело.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГОРежиссёр
Геннадий
Островский
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- ВФАктриса
Варвара
Феофанова
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Елена
Подкаминская
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- РБАктёр
Руслан
Банковский
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- Продюсер
Ксения
Соколова
- АБПродюсер
Алина
Борисова
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ЕПОператор
Евгений
Привин