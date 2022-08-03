Защита против. Серия 3
Wink
Сериалы
Защита против
1-й сезон
3-я серия

Защита против (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.62007, Защита против. Серия 3
Драма, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — Вадим Осипов — проживает в сериале важную часть своей жизни — с 19 лет до 29, с 1975 года по 1985. Его призвание — адвокатура, конфликты маленькие и большие, личные и общественные. Он должен помочь, разобраться, понять и зэка со стажем, и оступившегося мальчишку, отвести от невиновного высшую меру наказания и восстановить справедливость для одинокой пожилой женщины.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Защита против»