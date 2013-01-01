Следователь Протасов (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Следователь Протасов. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Криминал18+
Сезоны и серии
О сериале
Елисей Протасов, которого, благодаря редкому имени и крутому характеру, друзья называют Лешим. Недруги же называют Лисом. Протасов работает следователем по особо важным делам в областной прокуратуре. Он старший советник юстиции, по званию - полковник. Бескомпромиссный, упрямый и проницательный Елисей Протасов вполне мог бы стать идеальным мужчиной, но этому мешает его тяжелый характер.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- КФРежиссёр
Константин
Фролов
- КСРежиссёр
Константин
Смирнов
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актриса
Юлия
Такшина
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ОРАктёр
Олег
Радкевич
- СШАктёр
Сергей
Широчин
- ИСАктёр
Игорь
Сеньков
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- АСАктриса
Анна
Соломянская
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- ВКСценарист
Вячеслав
Кушнир
- АСПродюсер
Андрей
Семенов
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова
- ДЖХудожник
Дмитрий
Жмурко
- АКМонтажёр
Алексей
Кулак
- БЛОператор
Борис
Лазарев
- Композитор
Анатолий
Зубков