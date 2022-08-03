Мой чужой ребенок (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Игорь и Ольга до поры до времени даже не догадывались о существовании друг друга. Жили себе каждый своей жизнью в браке и воспитывали детей. Встретившись случайно в санатории, куда оба сбежали от ежедневной рутины, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Герои не могли не поддаться своему чувству. Эти несколько дней для Оли и Игоря оказались самыми счастливыми. Но отдых подходит к концу. Вернувшись домой, они понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но разрушить налаженную семейную жизнь оказывается не так просто.

