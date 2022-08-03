Мой чужой ребенок
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Мой чужой ребенок

Мой чужой ребенок (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.72016, Мой чужой ребенок
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Игорь и Ольга до поры до времени даже не догадывались о существовании друг друга. Жили себе каждый своей жизнью в браке и воспитывали детей. Встретившись случайно в санатории, куда оба сбежали от ежедневной рутины, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Герои не могли не поддаться своему чувству. Эти несколько дней для Оли и Игоря оказались самыми счастливыми. Но отдых подходит к концу. Вернувшись домой, они понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но разрушить налаженную семейную жизнь оказывается не так просто.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.1 КиноПоиск