Мой близкий враг (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лиза и Александра Смирновы – сестры, но нет двух более не похожих друг на друга людей. Старшая, Александра – сущий демон, она использует людей в своих целях, не задумываясь о последствиях. Младшая – ангел во плоти: отличница, всеобщая любимица и надежда родителей. Александра завидует Лизе и на ее свадьбе назло сестре... соблазняет ее жениха, Никиту. Это становится последней каплей для отца девушек – он выгоняет Александру из дома и в сердцах выкладывает, что Александра ему не родная. Он женился на ее матери, когда та была уже беременной. Шокированная этой новостью, Александра уезжает в Москву, прихватив деньги, собранные Лизе и Никите на новую квартиру.



Сериал Мой близкий враг 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.