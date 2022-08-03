Фильм В тесноте да не в обиде (2015)
9.02015, В тесноте, да не в обиде
Мелодрама, Комедия108 мин12+
О фильме
Семья Смирновых когда-то была любящей и дружной. Муж, жена, двое детей – что еще нужно для счастья? Но постепенно все пошло наперекосяк. Жена постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартирку разменять невозможно.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АВАктёр
Александр
Вергун
- АСАктриса
Ангелина
Савичева
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- ГФАктёр
Геннадий
Фомин
- ЛМАктриса
Людмила
Малеева
- ММАктёр
Максим
Мельничук
- ВСАктриса
Вероника
Савичева
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- ЕАСценарист
Екатерина
Андерсон
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк