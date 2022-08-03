Фильм В тесноте да не в обиде (2015)

Семья Смирновых когда-то была любящей и дружной. Муж, жена, двое детей – что еще нужно для счастья? Но постепенно все пошло наперекосяк. Жена постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартирку разменять невозможно.

