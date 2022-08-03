В тесноте, да не в обиде
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В тесноте, да не в обиде

Фильм В тесноте да не в обиде (2015)

9.02015, В тесноте, да не в обиде
Мелодрама, Комедия108 мин12+

О фильме

Семья Смирновых когда-то была любящей и дружной. Муж, жена, двое детей – что еще нужно для счастья? Но постепенно все пошло наперекосяк. Жена постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартирку разменять невозможно.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «В тесноте, да не в обиде»