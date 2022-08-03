Слезы на подушке. Серия 1
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Слезы на подушке
1-й сезон
1-я серия

Слезы на подушке (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Слезы на подушке. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три бывшие одноклассницы и подруги - Валя, Наташа и Таня - встретились на 15-летие выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня - художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой «идеальный мир».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слезы на подушке»