WinkСериалыСлезы на подушке1-й сезон1-я серия
Слезы на подушке (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Слезы на подушке. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Три бывшие одноклассницы и подруги - Валя, Наташа и Таня - встретились на 15-летие выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня - художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой «идеальный мир».
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- МДАктриса
Марина
Денисова
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ЕСАктриса
Елена
Стеценко
- Актёр
Максим
Коновалов
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ККАктёр
Константин
Конюхов
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- МЕАктёр
Матвей
Елфимов
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк