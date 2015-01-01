Простить за все (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Муж Михаил не сделал Анну счастливой. Он пропадает вечерами, приходит нетрезвым. Жизнь Анны катится под откос.



Но всё меняется, когда в школу, где Анна работает учителем, приходит новый учитель ОБЖ Андрей. Когда-то Анна и Андрей любили друг друга, но Анна уже много лет считает, что Андрея нет в живых. Анна оскорблена: если бы Андрей нашел возможность сообщить ей, что он жив, её жизнь могла бы быть счастливой.



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