Простить за все
Wink
Фильмы
Простить за все

Простить за все (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Простить за все
Мелодрамы91 мин16+

Сюжет

Муж Михаил не сделал Анну счастливой. Он пропадает вечерами, приходит нетрезвым. Жизнь Анны катится под откос.

Но всё меняется, когда в школу, где Анна работает учителем, приходит новый учитель ОБЖ Андрей. Когда-то Анна и Андрей любили друг друга, но Анна уже много лет считает, что Андрея нет в живых. Анна оскорблена: если бы Андрей нашел возможность сообщить ей, что он жив, её жизнь могла бы быть счастливой.

Простить за все смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск