Простить за все (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Простить за все
Мелодрамы91 мин16+
Сюжет
Муж Михаил не сделал Анну счастливой. Он пропадает вечерами, приходит нетрезвым. Жизнь Анны катится под откос.
Но всё меняется, когда в школу, где Анна работает учителем, приходит новый учитель ОБЖ Андрей. Когда-то Анна и Андрей любили друг друга, но Анна уже много лет считает, что Андрея нет в живых. Анна оскорблена: если бы Андрей нашел возможность сообщить ей, что он жив, её жизнь могла бы быть счастливой.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Мария
Мацель
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- НИАктёр
Николай
Иванов
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- ЕКАктриса
Евгения
Кульба�чная
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко