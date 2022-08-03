Не уходи (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.32012, Не уходи
Мелодрама185 мин12+
О фильме
Татьяна — красивая женщина и успешный врач. У нее есть муж Роман, есть сын Димка. Но счастливая жизнь рушится в одну секунду, когда Димка получает тяжелейшую травму. Теперь он может передвигаться только на коляске. Виноват в этом недосмотревший за мальчиком тренер Кирилл. Теперь в семье Татьяны и Романа царит тяжесть беды. Татьяна думает только об одном: как поставить сына на ноги. Роман задыхается дома. Глотком свежего воздуха для него становится случайная встреча с его первой любовью Людмилой...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- НЛАктёр
Николай
Лукинский
- ВБАктриса
Валентина
Белько
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ДКАктёр
Даниил
Кармалин
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ВССценарист
Вадим
Селин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГКПродюсер
Галина
Каданцева
- АБПродюсер
Александр
Бабарыкин
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- ЛМХудожница
Людмила
Мильчанина
- ЮЛХудожник
Юрий
Людчик
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко