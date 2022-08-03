Татьяна — красивая женщина и успешный врач. У нее есть муж Роман, есть сын Димка. Но счастливая жизнь рушится в одну секунду, когда Димка получает тяжелейшую травму. Теперь он может передвигаться только на коляске. Виноват в этом недосмотревший за мальчиком тренер Кирилл. Теперь в семье Татьяны и Романа царит тяжесть беды. Татьяна думает только об одном: как поставить сына на ноги. Роман задыхается дома. Глотком свежего воздуха для него становится случайная встреча с его первой любовью Людмилой...

