Wink
Фильмы
Не уходи
Актёры и съёмочная группа фильма «Не уходи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не уходи»

Режиссёры

Алексей Карелин

Алексей Карелин

Режиссёр

Актёры

Марина Денисова

Марина Денисова

АктрисаТатьяна
Андрей Фролов

Андрей Фролов

АктёрКирилл
Святослав Астрамович

Святослав Астрамович

АктёрРоман
Наталья Гудкова

Наталья Гудкова

АктрисаЛюдмила
Анатолий Котенёв

Анатолий Котенёв

Актёрмэр Мохов
Николай Лукинский

Николай Лукинский

АктёрВладислав
Валентина Белько

Валентина Белько

АктрисаЕлена Сергеевна
Анатолий Голуб

Анатолий Голуб

АктёрИгорь
Даниил Кармалин

Даниил Кармалин

АктёрСлавик
Анна Полупанова

Анна Полупанова

АктрисаЛена

Сценаристы

Марина Шихалеева

Марина Шихалеева

Сценарист
Вадим Селин

Вадим Селин

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Егор Юзбашев

Егор Юзбашев

Продюсер
Галина Каданцева

Галина Каданцева

Продюсер
Александр Бабарыкин

Александр Бабарыкин

Продюсер

Художники

Иван Гайдуков

Иван Гайдуков

Художник
Людмила Мильчанина

Людмила Мильчанина

Художница
Юрий Людчик

Юрий Людчик

Художник

Монтажёры

Наталья Сажина

Наталья Сажина

Монтажёр

Операторы

Виктор Зубарев

Виктор Зубарев

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Владимир Сайко

Композитор