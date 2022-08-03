Врачиха (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Врачиха. Серия 4
Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- ДИАктёр
Денис
Иванов
- СБАктёр
Саид
Багов
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МДАктриса
Марина
Денисова
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- ВССценарист
Вадим
Селин
- ИЛСценарист
Ирина
Ларина
- ЕХСценарист
Евгений
Хархардин
- АКСценарист
Александр
Куликов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко