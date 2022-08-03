Врачиха (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

