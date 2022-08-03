Врачиха. Серия 4
Врачиха (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Врачиха. Серия 4
Драма12+

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

