Врачиха. Серия 1
Wink
Сериалы
Врачиха
1-й сезон
1-я серия

Врачиха (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Врачиха. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Врачиха»