Берега любви (сериал, 2026) смотреть онлайн

18-летняя Настя Пахомова из зажиточной крестьянской семьи после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и эта встреча оказывается судьбоносной: между молодыми людьми вспыхивает любовь с первого взгляда. Отец Насти категорически против отношений с Матвеем: он беден и неровня его дочери. Влюбленные решают пойти против воли родителей, бежать из села и пожениться, но их планам не суждено сбыться – погибает отец Матвея.



Подозрения падают на отца Насти, и Матвей отказывается связывать свою судьбу с дочерью убийцы. Они расстаются. Сердце Насти разбито. Матвею и Насте придется пережить самые сложные годы – с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскроются на фоне страшных событий истории нашей страны: коллективизации, раскулачивания, продразверстки, Великой Отечественной войны, восстановления колхозов. Судьба снова и снова будет сталкивать их. Насте и Матвею придется пройти долгий путь, чтобы снова поверить в любовь.

