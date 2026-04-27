Берега любви (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Берега любви
Сезон 1 Серия 12
О сериале
18-летняя Настя Пахомова из зажиточной крестьянской семьи после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и эта встреча оказывается судьбоносной: между молодыми людьми вспыхивает любовь с первого взгляда. Отец Насти категорически против отношений с Матвеем: он беден и неровня его дочери. Влюбленные решают пойти против воли родителей, бежать из села и пожениться, но их планам не суждено сбыться – погибает отец Матвея.
Подозрения падают на отца Насти, и Матвей отказывается связывать свою судьбу с дочерью убийцы. Они расстаются. Сердце Насти разбито. Матвею и Насте придется пережить самые сложные годы – с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскроются на фоне страшных событий истории нашей страны: коллективизации, раскулачивания, продразверстки, Великой Отечественной войны, восстановления колхозов. Судьба снова и снова будет сталкивать их. Насте и Матвею придется пройти долгий путь, чтобы снова поверить в любовь.
Рейтинг
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- Актёр
Кирилл
Кузнецов
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- ВЛАктриса
Вероника
Лысакова
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ЛКСценарист
Лилия
Ковалевич
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- АГХудожник
Александр
Гринько