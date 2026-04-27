Берега любви. Сезон 1. Серия 12
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Сериалы
Берега любви
1-й сезон
12-я серия
9.52026, Берега любви. Сезон 1. Серия 12
Мелодрама18+
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Берега любви (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

18-летняя Настя Пахомова из зажиточной крестьянской семьи после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и эта встреча оказывается судьбоносной: между молодыми людьми вспыхивает любовь с первого взгляда. Отец Насти категорически против отношений с Матвеем: он беден и неровня его дочери. Влюбленные решают пойти против воли родителей, бежать из села и пожениться, но их планам не суждено сбыться – погибает отец Матвея.

Подозрения падают на отца Насти, и Матвей отказывается связывать свою судьбу с дочерью убийцы. Они расстаются. Сердце Насти разбито. Матвею и Насте придется пережить самые сложные годы – с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскроются на фоне страшных событий истории нашей страны: коллективизации, раскулачивания, продразверстки, Великой Отечественной войны, восстановления колхозов. Судьба снова и снова будет сталкивать их. Насте и Матвею придется пройти долгий путь, чтобы снова поверить в любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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