Надя (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Риелтор Надя разрывается между маленьким сыном и работой. Бывший муж постоянно испытывает ее на прочность: алименты не платит и предлагает снова жить вместе, хотя у самого уже новая семья. Поэтому личную жизнь Надя отодвинула на второй план.



Возвращаясь с вечеринки по случаю дня своего рождения, она застревает в лифте со своим клиентом Митей. Эта, казалось бы, неприятная ситуация становится поворотным моментом в ее жизни: они влюбляются друг в друга, проведя в замкнутом пространстве всего несколько часов. Следующие дни проходят волшебно – свидания, прогулки, планы на будущее… Но внезапно Митя пропадает, а вскоре его обвиняют в убийстве бывшей жены…

