Биография

Бурак Озчивит — актер, продюсер, фотомодель. Обладатель званий «Лучшая модель Турции» и «Лучшая модель мира». Родился в турецком городе Мерсин 24 декабря 1984 года. До того, как к будущему артисту пришла популярность, Бурак обучался в стамбульском университете Мармара на факультете кино, изобразительного искусства и фотографии. Одновременно с этим из-за желания своего отца парень подрабатывал на подиуме и был одним из самых востребованных турецких мужчин-моделей. Первой актерской пробой Бурака Озчивита стал подростковый триллер «Минус 18». Далее ему предложили более серьезную роль в сериале «Муж по принуждению», где он сыграл главного героя. После этого актер снялся в драме «Маленькие тайны», которую неравнодушный зритель часто сравнивает с американским сериалом «Сплетница». Появился Бурак и в знаменитом турецком многосерийном фильме «Великолепный век». В 2016 году мужчина выступил не только актером, но и продюсером фильма «Мой брат».