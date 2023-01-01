Черная любовь
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Черная любовь
9.22015, Kara Sevda 1 сезон
Мелодрамы, Драмы16+

Черная любовь (2015 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Страстная турецкая мелодрама с Бураком Озчивитом, получившая премию «Эмми», о сыне парикмахера, влюбившегося в дочь богатого