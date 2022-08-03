Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 34
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Нихан предстоит сделать самый тяжелый выбор в своей жизни.Смотрите34 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» в хорошем качествеи абсолютно бесплатно только на онлайн-сервисе Wink.

Во имя спасения любимого мужчины Нихан должна принять самый трудный выбор в своей жизни. Тайна, которой Асу поделилась с Эмиром, приводит к необратимым последствиям. Кемаль встречается с Нихан и Эмиром — именно это событие становится новой отправной точкой, после которой меняется все.

Очередной выпуск драматической теленовеллы «Черная любовь» уже доступен на онлайн-сервисе Wink. Смотрите онлайн 34 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» в высоком разрешении и переживайте вместе с героями новые интригующие моменты!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

