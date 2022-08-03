Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Страстная турецкая мелодрама с Бураком Озчивитом, получившая премию «Эмми», о сыне парикмахера, влюбившегося в дочь богатого бизнесмена. Кемаль — трудолюбивый парень, который учится в горном университете и собирается стать шахтером. Он старается изо всех сил, чтобы обеспечить своей семье хорошую жизнь. Нихан — дочь состоятельных родителей, с детства привыкшая к роскоши. Страсть к рисованию приводит ее в обычный автобус, где она знакомится с Кемалем.

Молодые люди начинают общаться и вскоре понимают, что не могут жить друг без друга. Несмотря на то, что они живут в разных мирах, их чувства разгораются все сильнее. Однако отец Нихан желает другой судьбы для своей дочери — он договаривается о ее свадьбе с эгоистичным и жестоким Эмиром, безумно влюбленным в девушку. Смогут ли Кемаль и Нихан преодолеть все препятствия, включая ревность, интриги и заговоры, чтобы сохранить свою любовь, узнаете в мелодраме «Черная любовь». Сериал смотреть на русском языке можно на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

