Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 54
Черная любовь
1-й сезон
54-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Кемаль и Нихан не догадываются о том, что Эмиру известны все любовные тайны пары.Смотреть 19 серию 2 сезона «Черной любви» бесплатнона онлайн-сервисе Wink — лучшая возможность оставаться с любимыми героями и узнавать много интересных подробностей яркой истории.

Эмир начинает менять планы, ведь теперь он понимает, что Кемаль знает о своем отцовстве. После возвращения из госпиталя Нихан не удается найти свой дневник, содержащий записи об ее чувствах к Кемалю. Этот факт пугает героиню, но она даже не подозревает, кому в руки попала ее личная информация. Стоит опасаться худшего, ведь дневник вполне может быть у Эмира.

Следите за тем, к чему приведет очередной выпуск популярной турецкой теленовеллы, — смотрите в хорошем качестве 54 эпизод сериала«Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

