Черная любовь. Сезон 1. Серия 70
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
70-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемаль рад тому, что поставил Эмира на колени и освободил Нихан от многолетнего плена. В результате того, что Кемаль не оставил Эмиру выбора, наступает день, о котором они мечтали в течение многих лет; Нихан и Эмир разводятся.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»