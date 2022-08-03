Черная любовь. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
22-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемалю и его семье предстоит пройти испытание на честность. Смотрите онлайн 22 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» в хорошем качествеи узнайте продолжение драматического телепроекта.

После того, как Кемалю стало известно о преступлении его брата, герою предстоит принять важное решение в своей жизни. Начинается настоящий экзамен для его семьи, каждый член которой должен пройти проверку на совесть, честность и справедливость. В этот нелегкий период единственным человеком, понимающим Кемаля, остается Нихан.

Не забывайте об очередном выпуске «Kara Sevda».Чтобы смотреть 22 эпизод «Черной любви» бесплатно, оставайтесь на онлайн-сервисе Wink и наслаждайтесь захватывающим турецким сериалом!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»