Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

После того, как Кемалю стало известно о преступлении его брата, герою предстоит принять важное решение в своей жизни. Начинается настоящий экзамен для его семьи, каждый член которой должен пройти проверку на совесть, честность и справедливость. В этот нелегкий период единственным человеком, понимающим Кемаля, остается Нихан.



