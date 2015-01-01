Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кемаль клянется отомстить Эмилю за ранение и несчастный случай с Ондером.Смотрите в хорошем качестве «Черную любовь» 1 сезон 13 сериюи проживайте волнующие моменты вместе с героями популярного турецкого сериала!



Кемаль догадывается, что прямое отношение к полученному им ранению имеет Эмир. Он же, по его мнению, виноват в случае с Ондером. Организатор «несчастных» случаев должен за все ответить! В это же время Нихан занимается просмотром видеозаписей на флеш-карте, заново переживая события той ночи.



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