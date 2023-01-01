Биография

Кюршат Алныачык – актер, профессиональный танцор, педагог по современным танцам, родился 1 января 1962 года. Фильмография насчитывает 17 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в сериалах «Сумасшедшее сердце», «Прилив», «Воскресший Эртугрул», «Черная любовь». Кюршат Алныачык родился в актерской семье, его отец, Райк Алныачык, участвовал в театральных постановках. Актерскому мастерству обучался в университете в Стамбуле. Затем продолжил образование в Лондоне, выиграв грант правительства. В 1883 году начал изучать современный танец у хореографа Макмиллана. Продолжил обучение танцевальному искусству в лондонской студии. В 1986 году вернулся в Турцию, работал в театре в Бурсе. Первым фильмом Кюршата Алныачыка стала драма «Надежда» (1970). После длительного перерыва в 1989 году актер снялся в фильме «Тихая буря». Главную роль Кюршат Алныачык исполнил в многосерийной криминальной драме «Сумасшедшее сердце». Актер также участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Прилив», «Воскресший Эртугрул», «Черная любовь». В 2019 году на экраны вышел новый сериал с участием актера «Дежурство». Кюршат Алныачык женат на актрисе Герчек Саглар.