Черная любовь. Сезон 1. Серия 47
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
47-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нихан решает выполнить просьбу Эмира и дает подслушать ее разговор с Кемалем. Смотрите 47 серию 1 сезона телесериала«Черная любовь» абсолютно бесплатнои с качественной озвучкой только на Wink!

Нихан не предупреждает Кемаля о предстоящей западне и дает подслушать их разговор Эмиру. Но на этот раз Кемалю удается избежать любых неприятностей, и он оказывается в нужном месте. Задумка Эмира провалилась. Зейнеп предпринимает попытки оправдаться перед братом — она просит детектива Хакана о помощи.

Что ожидает героев в очередном выпуске теленовеллы «Слепая любовь»? Не упустите возможность смотреть 47 эпизод «Черной любви»бесплатно и в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»