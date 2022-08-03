Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 42
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Поиск виновника смерти Озана привел Кемаля к шокирующим выводам. Пользуйтесь официальным онлайн-сервисом Wink, где 2 сезон 7 серию мелодрамы«Черная любовь»можно смотреть в хорошем качествепрямо сейчас!

Поиски убийцы приводят Кемаля к Нихан. Сложившееся обстоятельство шокирует героя, и он не может поверить своим глазам. Во время ее объяснений в разговор вмешивается еще одно лицо — Эмир. Выясняется, что именно он контролировал весь процесс расследования Кемаля, и Нихан появилась здесь не просто так. Никто из присутствующих не уйдет без ответов на самые главные вопросы.

Смотрите бесплатно 42 эпизод остросюжетного сериала«Черная любовь»на Winkи насладитесь великолепной игройБурака Озчивита и Неслихан Атагюль.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

