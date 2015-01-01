Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

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Расставание — привычное дело для Нихан и Кемаля, давно осознавших, что их совместной любовной идиллии всегда приходит конец. В очередном сезоне турецкой драматической теленовеллы герои продолжат бороться за свою любовь.Смотреть 36 серию 1 сезона«Черной любви»в хорошем качестве, а также познакомиться с другими эксклюзивными трансляциями всегда можно на онлайн-сервисе Wink.



Влюбленным друг в �друга Кемалю и Нихан очень хочется быть вместе, но между ними образовалась огромная пропасть. Героям не раз приходилось находиться в тяжелых жизненных ситуациях, никогда не покидающих их по разным причинам. Кемаль задержан и находится в тюрьме, но даже выживание в непривычных условиях не дает ему забыть о своей возлюбленной. Эмир и его отец Галип продолжают давить на главного героя. Нихан огорчена смертью своего брата и тоже не знает покоя, ведь ей нужнопродолжать думатьо спасении ребенка.



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