Могут ли быть вместе дочь бизнесмена и сын парикмахера? История отчаянной любви, которая меняет судьбы — смотреть сериал «Черная любовь», 1 сезон можно на портале Wink.



Умный и серьезный Кемаль принадлежит к уважаемой, но скромной семье. Парень заканчивает университет и мечтает стать инженером. Юная Нихан — дочь богатых родителей, увлеченная художница. Случайное знакомство в автобусе навсегда изменит жизнь обоих — Кемаль и Нихан влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако социальное неравенство мешает им быть вместе. Кроме того, сын партнера отца Нихан, Эмир, давно и безответно в нее влюблен. Семья Эмира ставит Нихан перед выбором: выйти за него замуж или сделать своего отца банкротом. Отец девушки против брака без любви, а мать умоляет ее согласиться и спасти фирму. Сама Нихан не знает, что делать, ведь она любит другого...



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