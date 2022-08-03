Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Черная любовь. Сезон 1. Серия 30
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Зейнеп застают в спальне у Эмира. На этот раз легко выйти из положения ей не удастся. Смотрите очередную 30 серию 1 сезона сериала«Черная любовь» на официальном онлайн-сервисе Wink и узнайте, чем обернется интрижка героев!

Всем становится известно об отношениях Эмира и Зейнеп. Девушка сталкивается с целой серией вопросов от Нихан и Кемаля, но на этот раз оправдаться не получится. Шок от ситуации с Зейнеп — не единственное испытание для Кемаля, ведь его сердце может окончательно разбить только самый любимый человек.

Что произойдет с Кемалем и какие трудности ему уготованы на этот раз? Продолжайте знакомиться с сериалом «Черная любовь»: оставайтесь на Wink, смотрите 30 эпизод нашумевшей«Черной любви» и окунитесь в настоящие романтические приключения в компании любимых героев!

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

