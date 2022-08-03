Черная любовь. Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
39-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кемаль начинает догадываться, что Дениз — его дочь. Используйте возможностьбесплатно смотреть4 серию 2 сезона«Черной любви» на онлайн-сервисе Wink!

Кемаль замечает Нихан, держащую на руках Дениз, и это вызывает в памяти у мужчины картины прошлого. Герой задумывается о вероятности того, что Дениз может быть его дочерью. Но, конечно, это просто догадки, никаких фактов. Эмир продолжает идти на все, лишь бы правда никогда не всплыла наружу.

Смотрите 39 эпизод многосерийной драмы «Черная любовь» на онлайн-сервисе Wink и погрузитесь в трогательную, но запутанную сюжетную линию.

Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»