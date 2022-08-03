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Кемаль знакомится с доктором Дениз, и сразу же подозревает, что врач является не тем человеком, за кого себя выдает. Герою кажется, что у Эмира с Нихан есть еще одна тайна — возможно, они скрывают от него ту информацию, которую он имел право знать всегда. Сомнения Кемаля усиливаются. Эмир сильно волнуется по поводу состояния здоровья Дениз, попавшей в госпиталь.



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