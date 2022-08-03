Черная любовь. Сезон 1. Серия 50
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
50-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новое знакомство Кемаля вновь вовлекает его в расследование. Не забывайте смотреть «Черную любовь» 2 сезон 15 серию на Wink — онлайн-сервисе с широким выбором сериалов, кинофильмов и развлекательных проектов для всей семьи!

Кемаль знакомится с доктором Дениз, и сразу же подозревает, что врач является не тем человеком, за кого себя выдает. Герою кажется, что у Эмира с Нихан есть еще одна тайна — возможно, они скрывают от него ту информацию, которую он имел право знать всегда. Сомнения Кемаля усиливаются. Эмир сильно волнуется по поводу состояния здоровья Дениз, попавшей в госпиталь.

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Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»